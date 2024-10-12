На руководителя квартирного товарищества, сообщившего о находящихся в опасности детях, подали в суд

Инцидент произошел два года назад, когда из отдела социальной помощи Нарвы позвонили родителю и сообщили, что им поступила письменная жалоба от председателя товарищества о том, что детям, проживающим в квартире, угрожает опасность. Сотрудник по защите детей заявил, что приедет проверить ситуацию, и когда на месте после разговора с членами семьи и детьми выяснилось, что все в порядке, родители посчитали, что руководитель квартирного товарищества, подавший жалобу, должен нести за это ответ в суде.