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На руководителя квартирного товарищества, сообщившего о находящихся в опасности детях, подали в суд

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Вируский уездный суд посчитал, что если бы сообщившему пришлось доказывать, что ребенок находится в опасности, это создало бы для него препятствия, но это противоречит вытекающему из закона принципу приоритета наилучших интересов ребенка. На снимке - Йыхвиское здание Вируского уездного суда.
Вируский уездный суд посчитал, что если бы сообщившему пришлось доказывать, что ребенок находится в опасности, это создало бы для него препятствия, но это противоречит вытекающему из закона принципу приоритета наилучших интересов ребенка. На снимке - Йыхвиское здание Вируского уездного суда. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На руководителя квартирного товарищества в Нарве, сообщившего в службу защиты детей о проживающих в доме детях, которым, по его мнению, грозит опасность, был подан иск, поскольку родители посчитали, что их честь запятнана.

Инцидент произошел два года назад, когда из отдела социальной помощи Нарвы позвонили родителю и сообщили, что им поступила письменная жалоба от председателя товарищества о том, что детям, проживающим в квартире, угрожает опасность. Сотрудник по защите детей заявил, что приедет проверить ситуацию, и когда на месте после разговора с членами семьи и детьми выяснилось, что все в порядке, родители посчитали, что руководитель квартирного товарищества, подавший жалобу, должен нести за это ответ в суде.

В своем иске они требовали опровержения неверных данных и компенсации за неимущественный ущерб в размере 500 евро.

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