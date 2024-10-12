Центр управления государственными лесами (RMK) начал работы по восстановлению водного режима на болоте Селисоо, который был нарушен в результате добычи торфа и строительства дренажных канав, сообщает rus.err.
RMK начал работы по восстановлению болот Селисоо
В ходе работ на торфяных ямах и канавах будут построены дамбы с использованием местного грунта. Поскольку масштабные почвенные работы ведутся в Национальном парке Алутагузе, им уделяется особое внимание.
- Будет построено более 500 дамб длиной от 3 до 45 метров. Нужно следить, чтобы дамбы были правильных размеров. Я использую для передвижения предназначенные для этого специальные трассы. Контролирую, чтобы вода не проходила через дамбу и по краям, - сказал руководитель работ RMK по охране природы Мярт Реха.
Помимо строительства плотин, будут частично отремонтированы дощатые настилы четырехкилометровой туристической тропы Селисоо.
Селисоо площадью более 2000 гектар - одно из старейших торфяных болот Эстонии, которое начало формироваться 10 000 лет назад.