Государство хочет построить в Нарве еще один спортивный центр

По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, если Нарва получит хорошие помещения для музыкальной школы, которая сейчас работает далеко не в лучших условиях, то будет двойная польза.

- Музыкальную школу надо будет переводить в какое-то другое место. Потом сносить это здание, чтобы построить школьный спортивный комплекс. Для перевода музыкальной школы надо найти финансирование от государства - у нас этих денег нет, - пояснил Тоотс.

Расходы по строительству спортивного зала в Нарве Министерство образования обещает полностью взять на себя.