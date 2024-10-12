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Государство хочет построить в Нарве еще один спортивный центр

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Нарвская музыкальная школа находится по адресу Карья 3, где по предложению Кристины Каллас может быть построен новый спортивный комплекс.
Нарвская музыкальная школа находится по адресу Карья 3, где по предложению Кристины Каллас может быть построен новый спортивный комплекс. Фото: Илья Смирнов

Министр образования и науки Кристина Каллас в пятницу предложила властям Нарвы построить в городе спортивный комплекс на месте музыкальной школы, сообщает "Нарвская газета".

По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, если Нарва получит хорошие помещения для музыкальной школы, которая сейчас работает далеко не в лучших условиях, то будет двойная польза.

- Музыкальную школу надо будет переводить в какое-то другое место. Потом сносить это здание, чтобы построить школьный спортивный комплекс. Для перевода музыкальной школы надо найти финансирование от государства - у нас этих денег нет, - пояснил Тоотс.

Расходы по строительству спортивного зала в Нарве Министерство образования обещает полностью взять на себя.

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Ключевые слова

Нарва
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