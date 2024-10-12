В следующем году ставка Euribor может опуститься до двух процентов

"Если мы посмотрим на последний год, то ожидания рынка были несколько раз ошибочны. Если вернуться в начало этого года, то ожидалось, что к концу года процентная ставка составит 2,4%. Но если мы посмотрим на ожидания по ставке сейчас, то ее прогнозируют в 2,9%", - сказал аналитик инвестиционной компании Avaron Пеэтер Прийсальм.