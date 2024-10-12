К концу текущего года процентная ставка ЕЦБ может снизиться до 3%, поэтому краткосрочный Euribor будет тоже 3%. Поскольку снижение ставки ожидается в первой половине следующего года, то к середине года ставка ЕЦБ могла бы составлять уже 2%, соответственно, Euribor тоже.
В следующем году ставка Euribor может опуститься до двух процентов
Об этом сообщил аналитик банка SEB Михкель Нестор, комментируя новость о том, что Европейский центробанк планирует в быстром темпе снижать процентную ставку
"Если мы посмотрим на последний год, то ожидания рынка были несколько раз ошибочны. Если вернуться в начало этого года, то ожидалось, что к концу года процентная ставка составит 2,4%. Но если мы посмотрим на ожидания по ставке сейчас, то ее прогнозируют в 2,9%", - сказал аналитик инвестиционной компании Avaron Пеэтер Прийсальм.
Аналитики не исключают, что на снижение ставки со стороны ЕЦБ может оказать влияние и большой внешний долг европейских государств, обслуживание которого по высоким процентам требует более значительных бюджетных средств, чем при низкой ставке.