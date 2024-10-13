Ильмар Рааг: у граждан РФ не должно быть права голоса на муниципальных выборах в Эстонии

- Это вопрос крайне важен для безопасности Эстонии. Действия Российской Федерации открыто враждебны по отношению к Эстонии и всему западному миру. Россия напала на свободное и независимое государство и постоянно ставит под сомнение суверенитет Эстонии и других соседних стран, - заявил председатель совета уполномоченных "Правых" Ильмар Рааг.

В субботу, 12 октября, совет уполномоченных "Правых" (Parempoolsed) дал задание правлению этой внепарламентской партии найти возможность ограничить право голоса проживающих в Эстонии граждан Российской Федерации на муниципальных выборах 2025 года.

Как отметил председатель совета уполномоченных "Правых", Россия с 1990-х годов использует гражданство как инструмент силовой политики, легко раздавая паспорта и затрудняя отказ от них. Он добавил, что избирательные права граждан Российской Федерации уже повлияли на жизнь Эстонии, затянув переход на обучение на эстонском языке на десятилетия. "Ущерб, который Эстония уже испытывает, вполне реальный, он уже существует," - отметил Рааг.

Совет уполномоченных "Правых" считает необходимым поднять этот вопрос, поскольку до следующих муниципальных выборов остался всего год, а в ходе смены премьер-министра действующая коалиция Партии реформ, социал-демократов и Eesti 200 в последний момент отказалась от ранее зафиксированного в соглашении намерения ограничить избирательные права граждан России и Беларуси.