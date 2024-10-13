Пожилых водителей планируют отправлять на дополнительное медицинское обследование

Водители в возрасте 80 лет и старше должны каждый год обновлять справку о состоянии здоровья, считает полицейский Раквереского участка Тауно Веттик, исследовавший тему вождения в пожилом возрасте.

- В 2023 году шесть человек погибли по вине пожилого водителя, а четырех водителей заподозрили в том, что их состояние здоровья не соответствует требованиям, - сказал полицейский Раквереского участка. - Мы занимаемся профилактикой - если заранее не обращать внимание на здоровье пожилого водителя, это может привести к фатальным последствиям.

По словам Веттика, доля ДТП, причиной которых стало поведение водителей в возрасте 80 лет и старше, больше, чем у водителей в возрасте 70-75 лет.

Он также добавил, что помимо текущих медицинских показателей, необходимо проверять и психическое состояние пожилого водителя - понимает ли он дорожную ситуацию. Также следует проверять его реакцию.

По его мнению, справку о состоянии здоровья должна выдавать комиссия, а не семейный врач, как сейчас. "В комиссию должны входить психиатр, врач общей практики - возможны разные варианты", - отметил Веттик.