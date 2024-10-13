В октябре к службе приступят 880 призывников

Призывники дислоцируются в различных частях по всей Эстонии: штаб и батальон связи дивизии в Эмари, 2-я пехотная бригада дивизии в Выру и артиллерийский дивизион в Тапа, 1-я пехотная бригада дивизии в Тапа.

Семь групп друзей и 13 иностранных специалистов, живущих в Финляндии, Нидерландах, Латвии, Швеции и Германии, начинают военную службу. "Желание профессионалов, живущих за рубежом, приехать на родину для прохождения военной службы показывает, что их приверженность стране и их связь с жизнью здесь сильны", - сказала Ану Раннавески, генеральный директор Департамента оборонных ресурсов.

В октябре 48 процентов представителей профессии по собственной инициативе поступают на военную службу. "Все больше и больше молодых людей добровольно идут на службу. Если в прошлом году 46 процентов пошли по собственной инициативе с октябрьским приглашением, то в 2021 году их было, например, 38 процентов", - заявила Раннавески.

Октябрьский призывной сбор длится восемь месяцев, в ходе него проходят подготовку рядовые силы обороны. Молодые люди приобретают полезные навыки, позволяющие справляться с трудными ситуациями, учатся базовым знаниям национальной обороны и тому, как успешно действовать в единой команде.

В армию призывают три раза в год, то есть это последний призыв в этом году. Следующий призыв состоится 13 января 2025 года.