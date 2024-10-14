Бесплатная вакцина от гриппа снова доступна для людей из групп риска

Поствакцинальная защита в организме формируется в течение 2–3 недель после защитной инъекции. "Если пройти вакцинации в начале сезона, то иммунитет будет защищать вас в период интенсивного распространения вируса. Скоро начнется пик сезона распространения гриппа, поэтому сейчас самое правильное время сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких от тяжелых последствий заболевания", - добавила Юлия Геллер.

"Вакцина против гриппа проводится бесплатно людям, проживающих в учреждениях социального попечения, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям в возрасте до 7 лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск возникновения серьезного течения заболевания", - поясняет руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ.

Семейный врач доктор Вейко Лиллипуу опровергает распространенное заблуждение, что грипп – это обычная простуда. «Грипп — это вирусное заболевание с тяжелым протеканием, которое начинается очень внезапно и длится продолжительное время. Кроме того, грипп может сопровождаться такими опасными осложнениями, как пневмония и дыхательная недостаточность, воспаление сердечной мышцы, обострение хронических заболеваний, отит среднего уха у маленьких детей", - рассказал доктор Лиллипуу. "Несомненно, люди из группы риска, которые более уязвимы, должны воспользоваться возможностью бесплатной вакцинации. С помощью вакцинации мы можем предотвратить развитие тяжелых форм заболевания и снизить смертность от гриппа".

Вакцинацию можно сделать в центрах семейной медицины, во многих аптеках и вакцинационных кабинетах медицинских учреждений по всей Эстонии. Для вакцинации следует обратиться в центр семейного врача или записаться на прием через сайт медицинского учреждения. Подходящий кабинет вакцинации можно найти здесь: www.vaktsineeri.ee/ru/lahen-vaktsineerima-ru

"Перед сезоном вирусных заболеваний я призываю людей защитить себя с помощью вакцинации. В аптеках это можно сделать быстро и удобно, совместив вакцинацию с обычным походом по магазинам или прогулкой. Аптека также зачастую является самым близким и легкодоступным местом для вакцинации", - сказала глава Союза Фармацевтов Эстонии Ли Роотслане. Записаться на вакцинацию в аптеке можно в аптеке на сайте www.vaktsineeriaapteegis.ee.

Касса здоровья оплачивает вакцинацию от гриппа для людей из группы риска. Для людей, не относящихся к группе риска, вакцинация от гриппа стоит до 30 евро в зависимости от прейскуранта учреждения, занимающегося вакцинацией.