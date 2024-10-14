"NB Service OÜ" получило поддержку из фонда справедливого перехода на возведение в Кохтла-Ярве нового цеха по ремонту промышленного оборудования. Строительство планируют начать и завершить уже в следующем году.
Для подписчиков
В Кохтла-Ярве планируют построить новый производственный цех
По словам одного из собственников предприятия, Александра Катаева, строительство на участке Edu, 2 планируют начать в следующем году. Общая площадь промышленного здания, которое будет возводиться с нуля, - тысяча квадратных метров.
"NB Service OÜ" - новая фирма, созданная на базе существующих предприятий "Nescotech OÜ" и "Belterra OÜ", основная деятельность которых - ремонт промышленного оборудования.