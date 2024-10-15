Марья-Лийза Вейзер: Энергетические проблемы - это несделанная работа правительств, возглавляемых Партией реформ

В настоящее время Эстония в значительной степени зависит от импортируемой электроэнергии, что делает нас уязвимыми перед внешними факторами. Достаточно произойти сбою на атомной электростанции в Финляндии или, например, порваться кабелю электропередачи между Эстонией и Финляндией, чтобы цена на электроэнергию в Эстонии немедленно выросла. Наличие собственной атомной электростанции позволило бы нам стабильно производить большое количество электроэнергии и удовлетворить растущие потребности в энергии. Кроме того, атомная энергия экономична в долгосрочной перспективе из-за стабильной цены на топливо.

"Нам нужно больше управляемых энергетических мощностей, чтобы обеспечить надежность снабжения". Марья-Лийза Вейзер, старейшина таллиннского района Мустамяэ, бывший старейшина волости Люганузе ("Isamaa")

Эстонская электросеть также нуждается в быстрой и значительной модернизации, чтобы справиться с растущим потреблением энергии и интеграцией производства возобновляемой энергии. Инвестиционная задолженность сетевой инфраструктуры в настоящее время составляет около двух миллиардов евро. Устаревшие электросети и энергоблоки не смогут в будущем гарантировать ни энергоэффективность, ни надежность снабжения.

Сроки планировок также являются узким местом для девелоперов. Если в Эстонии на планирование уходит не менее двух лет, то в Литве застройщик может получить документы всего за год.

Госконтроль отметил, что надежность энергоснабжения должна включать также разумную цену на электроэнергию. Даже если мы сможем успешно развивать наши управляемые и возобновляемые генерирующие мощности, есть один фактор, который чаще всего приводит к необоснованным ценам, а именно - действующая система электробиржи "Nord Pool". Если немного присмотреться к колебаниям цен, становится ясно, что это не биржа в классическом понимании, а среда, где производители электроэнергии манипулируют ценами, чтобы максимизировать прибыль. Псевдобиржа с такими правилами не поддерживает доступный уровень цен и не мотивирует к рациональному потреблению электроэнергии. Хотя правительство Эстонии не может в одностороннем порядке изменить эти правила, оно должно взять на себя инициативу и найти союзников, чтобы сделать эти правила более справедливыми.

Если не будут решены проблемы достаточности производственных мощностей Эстонии и исправности внешних и внутренних соединений, существует реальный риск, что цены на электроэнергию продолжат расти, что будет все больше ограничивать средства к существованию населения Эстонии и конкурентоспособность деловой среды.