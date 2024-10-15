Энергетические проблемы Эстонии в последние годы обострились из-за совокупности факторов. Требования так называемого зеленого поворота, энергетические кризисы и геополитическая напряженность привели Эстонию к тому, что существующая модель производства и потребления энергии больше не является устойчивой.
Марья-Лийза Вейзер: Энергетические проблемы - это несделанная работа правительств, возглавляемых Партией реформ
Как следствие, Эстония утратила свою энергетическую независимость. В то же время эта ситуация предоставляет возможность создать безопасный и устойчивый энергетический сектор на будущее. Чтобы обеспечить энергетическую независимость государства и достичь климатических целей, политические решения правительства должны быть оперативными, но в то же время продуманными, смелыми и долгосрочными.
Срок службы наших управляемых производственных мощностей подходит к концу, работают они на ископаемом топливе - сланце. Возобновляемые источники энергии зависят от ветра и солнца, которые у нас не всегда есть. Электрическая сеть устарела.
Сланцевая промышленность Эстонии на протяжении десятилетий была основой производства электроэнергии в стране. Хотя она и обеспечивает стране определенную энергетическую независимость, сжигание сланца в котлах для выработки электроэнергии нежелательно с экологической точки зрения и облагается высокими налогами. Из-за ценового компонента, установленного для квот на выбросы CO2 в рамках климатической политики Европейского союза, сланцевая электроэнергия становится неконкурентоспособной в долгосрочной перспективе. Это приводит к тому, что регулируемые мощности не соответствуют нашим потребностям в обеспечении надежности снабжения.
В ближайшие десятилетия нам придется отказаться от сланцевого топлива или значительно сократить его сжигание. В то же время в качестве резервных мощностей необходимо сохранить часть сланцевых электростанций, поскольку в случае стихийного бедствия, войны или других чрезвычайных событий мы должны быть способны вырабатывать электроэнергию самостоятельно. Давайте вспомним, что во время коронапандемии солидарность между странами Европейского союза была на мгновение утрачена, национальные границы были закрыты, движение важных групп товаров было ограничено, все защищали собственный внутренний рынок.
В отношении управляемых энергоносителей необходимо принять быстрые решения, поскольку в связи с переходом на климатически нейтральное энергоснабжение "Eesti Energia" планирует прекратить производство сланцевой электроэнергии к 2030 году. Однако погода в Эстонии переменчива, и на случай малосолнечных и безветреных дней и для обеспечения надежности энергоснабжения нам нужен четкий план. Сейчас у нас его нет.
Для обеспечения надежности снабжения Эстония должна запланировать дополнительные резервные мощности и управляемые производственные мощности. В настоящее время "Eesti Energia" располагает до 1300 МВт управляемых производственных мощностей. В 2030 году у нас останется около 300 МВт управляемых мощностей. Это не гарантирует надежности энергоснабжения Эстонии, особенно с учетом того, что экономика должна восстановиться, несмотря на нынешний длительный спад, и что спрос на электроэнергию будет расти не только в частном потреблении, но и в промышленности.
Сетевой оператор "Elering" объявил тендер на строительство до 500 МВт новых управляемых мощностей. Этого, конечно, недостаточно, и ни одна электростанция еще не вышла на стадию строительства. В Эстонии необходимо обеспечить надежность снабжения для покрытия зимнего пика, что означает наличие как минимум 1300 МВт мощностей. Поэтому нам срочно необходимо построить больше управляемых мощностей в виде газовых электростанций. К сожалению, последние правительства, возглавляемые Партией реформ, из-за своей нерешительности упустили возможность построить достаточное количество дополнительных энергетических мощностей к 2030 году.
В будущем в Эстонии нужно построить атомную электростанцию. Это также рекомендовано государственной рабочей группой по ядерной энергетике в ее промежуточном отчете, поскольку использование ядерной энергии будет способствовать достижению климатических целей Эстонии, надежности снабжения и стабильности энергетической системы. Атомная энергия имеет низкий углеродный след и предлагает долгосрочное решение для производства энергии по доступной цене. Правда, окупаемость атомной электростанции и поступление ее электроэнергии на рынок напрямую зависят от государственных решений о субсидировании различных источников энергии.
В настоящее время Эстония в значительной степени зависит от импортируемой электроэнергии, что делает нас уязвимыми перед внешними факторами. Достаточно произойти сбою на атомной электростанции в Финляндии или, например, порваться кабелю электропередачи между Эстонией и Финляндией, чтобы цена на электроэнергию в Эстонии немедленно выросла. Наличие собственной атомной электростанции позволило бы нам стабильно производить большое количество электроэнергии и удовлетворить растущие потребности в энергии. Кроме того, атомная энергия экономична в долгосрочной перспективе из-за стабильной цены на топливо.
"Нам нужно больше управляемых энергетических мощностей, чтобы обеспечить надежность снабжения".Марья-Лийза Вейзер, старейшина таллиннского района Мустамяэ, бывший старейшина волости Люганузе ("Isamaa")
Эстонская электросеть также нуждается в быстрой и значительной модернизации, чтобы справиться с растущим потреблением энергии и интеграцией производства возобновляемой энергии. Инвестиционная задолженность сетевой инфраструктуры в настоящее время составляет около двух миллиардов евро. Устаревшие электросети и энергоблоки не смогут в будущем гарантировать ни энергоэффективность, ни надежность снабжения.
Сроки планировок также являются узким местом для девелоперов. Если в Эстонии на планирование уходит не менее двух лет, то в Литве застройщик может получить документы всего за год.
Госконтроль отметил, что надежность энергоснабжения должна включать также разумную цену на электроэнергию. Даже если мы сможем успешно развивать наши управляемые и возобновляемые генерирующие мощности, есть один фактор, который чаще всего приводит к необоснованным ценам, а именно - действующая система электробиржи "Nord Pool". Если немного присмотреться к колебаниям цен, становится ясно, что это не биржа в классическом понимании, а среда, где производители электроэнергии манипулируют ценами, чтобы максимизировать прибыль. Псевдобиржа с такими правилами не поддерживает доступный уровень цен и не мотивирует к рациональному потреблению электроэнергии. Хотя правительство Эстонии не может в одностороннем порядке изменить эти правила, оно должно взять на себя инициативу и найти союзников, чтобы сделать эти правила более справедливыми.
Если не будут решены проблемы достаточности производственных мощностей Эстонии и исправности внешних и внутренних соединений, существует реальный риск, что цены на электроэнергию продолжат расти, что будет все больше ограничивать средства к существованию населения Эстонии и конкурентоспособность деловой среды.