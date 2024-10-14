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В Ахтме от микроволновой печи загорелся дом

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Микроволновая печь. Иллюстративное фото.
Микроволновая печь. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Днем, в половине второго, 12 октября в центр тревоги позвонили и сообщили, что в садоводческом товариществе в местечке Аретая в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве горит одноэтажный дом.

К прибытию спасателей владельцы дома и соседи сумели потушить более сильное пламя, электричество в здании было тоже отключено.

Спасатели продолжили работы по тушению, так как пламя перекинулось на крышу. Пожар потушили к половине третьего.

Медики осмотрели одного человека. Возгорание могло начаться от стоявшей на кухне микроволновой печи.

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