Стартовал архитектурный конкурс на новое здание Ярвеской школы

Согласно условиям конкурса, здание школы, включающее актовый зал, библиотеку и спортивный зал, должно быть построено на участке площадью около одного гектара, который, помимо гимназии, будет соседствовать с жилыми домами и магазином "Maxima". Кроме того, на этом же участке должна быть предусмотрена возможность временного размещения модульного здания, вмещающего до восьми учебных классов.