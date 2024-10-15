"Riigi Kinnisvara" объявил архитектурный конкурс на новое учебное здание школы Ярвеской школы в Кохтла-Ярве. Здание будет построено рядом с государственной гимназией, на месте нынешнего детского сада "Аленушка" на Мыйза теэ.
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Стартовал архитектурный конкурс на новое здание Ярвеской школы
Согласно условиям конкурса, здание школы, включающее актовый зал, библиотеку и спортивный зал, должно быть построено на участке площадью около одного гектара, который, помимо гимназии, будет соседствовать с жилыми домами и магазином "Maxima". Кроме того, на этом же участке должна быть предусмотрена возможность временного размещения модульного здания, вмещающего до восьми учебных классов.