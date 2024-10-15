Вт, 15.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Стартовал архитектурный конкурс на новое здание Ярвеской школы

Copy
Новое здание Ярвеской школы будет построено на расположенном по соседству с государственной гимназией участке, где сейчас находится детский сад "Аленушка".
Новое здание Ярвеской школы будет построено на расположенном по соседству с государственной гимназией участке, где сейчас находится детский сад "Аленушка". Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

"Riigi Kinnisvara" объявил архитектурный конкурс на новое учебное здание школы Ярвеской школы в Кохтла-Ярве. Здание будет построено рядом с государственной гимназией, на месте нынешнего детского сада "Аленушка" на Мыйза теэ. 

Согласно условиям конкурса, здание школы, включающее актовый зал, библиотеку и спортивный зал, должно быть построено на участке площадью около одного гектара, который, помимо гимназии, будет соседствовать с жилыми домами и магазином "Maxima". Кроме того, на этом же участке должна быть предусмотрена возможность временного размещения модульного здания, вмещающего до восьми учебных классов. 

Во внутреннем дворе будущего здания школы необходимо создать

  • учебную зону с различными функциями: обучение на свежем воздухе, оранжерея, школьный сад-огород, игровые площадки, зоны отдыха и т.д.
  • площадку с пятью флагштоками
  • место для проведения торжественных мероприятий на 400 человек
  • спортивную зону: площадки для спортивных игр, беговую дорожку, спортплощадку для уличных тренировок
  • хозяйственный двор, домик для сбора отходов и склад для инвентаря (велосипедов, лыж и т.д.)
  • столы для настольного тенниса, уличные шахматы и прочие подобные места для активного отдыха.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх