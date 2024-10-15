Преданность футболу силламяэских ветеранов нашла отражение в книге

Силламяэсцы Евгений Медведев и Александр Федоров, с детства увлекающиеся футболом, утверждают, что для них этот спорт стал своего рода университетом жизни, сыграв важнейшую роль в их становлении как спортсменов, так и личностей. Несмотря на то, что у обоих спортивная карьера не была невероятно успешной, привязанность к футболу осталась навсегда. Это побудило их написать книгу "С любовью к футболу", которая недавно вышла из печати.