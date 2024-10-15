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Преданность футболу силламяэских ветеранов нашла отражение в книге

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Ветераны футбола из Силламяэ Евгений Медведев и Александр Федоров больше года собирали материал для книги о футболе.
Ветераны футбола из Силламяэ Евгений Медведев и Александр Федоров больше года собирали материал для книги о футболе. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Силламяэсцы Евгений Медведев и Александр Федоров, с детства увлекающиеся футболом, утверждают, что для них этот спорт стал своего рода университетом жизни, сыграв важнейшую роль в их становлении как спортсменов, так и личностей. Несмотря на то, что у обоих спортивная карьера не была невероятно успешной, привязанность к футболу осталась навсегда. Это побудило их написать книгу "С любовью к футболу", которая недавно вышла из печати.

- Это наше признание в том, что футбол оставил неизгладимый след не только в наших сердцах, но и в жизни нашего города, - подчеркнул Александр Федоров. - Хотели презентовать ее летом на Дне города, но потребовалось времени больше, чем рассчитывали. 

Эта книга пополнила не только личные коллекции приверженцев футбола, но и музей.
Эта книга пополнила не только личные коллекции приверженцев футбола, но и музей. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik
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