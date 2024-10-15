"Я принял это звание с тяжелым чувством. Теперь я больше не могу ни гонять, ни ругаться, мне остается только улыбаться", - в своей обычной ироничной манере Яак Пруунес прокомментировал, что звание почетного гражданина обязывает постоянно помнить о своей репутации.
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Почетным гражданином волости Тойла избран управляющий спа-отелем Яак Пруунес
- Единственным утешением для меня является то, что в волостном собрании никто не был против - все были согласны. По крайней мере, решение было принято единогласно, как это всегда бывает на партийных съездах, - добавил он.
Звание почетного гражданина волости 2024 года вручили в годовщину волости Тойла, когда выразили благодарность и признание людям, которые различными делами или ежедневной работой внесли свой вклад в то, чтобы в волости было хорошо жить.