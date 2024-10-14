Граждане РФ, вероятно, смогут проголосовать на следующих муниципальных выборах

Сеэдер напомнил, что о поддержке приостановки права граждан третьих стран голосовать на муниципальных выборах заявили Isamaa, Партия реформ, Eesti 200 и EKRE. "С учетом состава Рийгикогу, у этих четырех фракций есть крупное большинство в Рийгикогу и возможность изменить закон", - сказал он.

Сеэдер отметил, что инициированный Isamaa законопроект прошел первое чтение, но был убран под сукно, не получив поддержки всех партий правящей коалиции: в первом чтении за законопроект проголосовали только оппозиционные Isamaa и EKRE, а также входящие в правящую коалицию Партия реформ и Eesti 200, пишет rus.err.

Сеэдер указал на разногласия между экспертами, часть которых считает, что для лишения граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах достаточно внести поправки в закон, а другие полагают, что этого нельзя сделать без внесения поправок в Конституцию. Последний вариант уже стал невозможным, поскольку для внесения поправок в Основной закон до следующих местных выборов в 2025 году не хватило бы времени.

Председатель фракции Isamaa пояснил, что в принципе можно было бы ограничиться внесением поправок в закон, но поскольку о таком варианте критически отозвались как канцлер права, так и президент, то связанный с этим законодательный процесс был бы более сложным и длительным. "Нам придется добавить споры с канцлером права и президентом во время рассмотрения закона", - сказал Сеэдер.

"Думаю, что эти процессы заняли бы больше времени, чем у нас остается до подготовительных мероприятий к следующим местным выборам. Теоретически можно задумываться, но в практическом плане этот поезд ушел", - добавил он.

Сеэдер подтвердил, что если поправки в закон не будут приняты к следующим муниципальным выборам, Isamaa будет работать над тем, чтобы они вступили в силу к муниципальным выборам 2029 года.

Муниципальные выборы в Эстонии проходят раз в четыре года в третье воскресенье октября, то есть следующие выборы должны состояться 19 октября 2025 года.