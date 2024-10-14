Спасательный департамент: на сайтах местных самоуправлений должна быть доступна информация о кризисах

Спасательный департамент работает над тем, чтобы жители Эстонии справлялись с кризисными ситуациями самостоятельно. «Для нас важно, чтобы каждый человек знал, как подготовиться к кризисным ситуациям и как справляться с ними, когда они уже наступили», — заявила эксперт коммуникации о рисках Спасательного департамента Катарина Ваабель. «Для этого необходимо предоставлять людям четкие инструкции по поведению и советы. Информационные каналы местных самоуправлений играют здесь ключевую роль».

Местные самоуправления — это ближайшая поддержка для общин и людей, они лучше всех осведомлены о том, что происходит на их территории. Информация на сайтах должна быть подробной и включать как данные самоуправления, так и государственные рекомендации.

«Для того, чтобы дать рекомендации, мы изучили сайты всех 79 самоуправлений. Информация о подготовке к кризисам присутствовала на всех сайтах, но практические советы и указания были представлены в информационных каналах самоуправлений с разным уровнем качества и доступности. Также на некоторых сайтах была устаревшая информация», — сказала Ваабель.

На сайтах местных самоуправлений должна быть доступна самая важная информация, касающаяся местных жителей: кто занимается кризисами в самоуправлении, где и когда можно получить помощь, необходимые контакты, информация о центрах устойчивости и общественных укрытиях, где взять питьевую воду, об автономных заправках и т. д.

«Важно, чтобы правильная информация была доступна людям и легко находилась. Рекомендации включают в себя название темы, место рубрики на сайте, рекомендуемую структуру и содержание, а также общие советы по обновлению информации», — говорит Ваабель. «Актуальная кризисная информация очень важна для того, чтобы перед кризисом и во время него люди получали правильные сведения».