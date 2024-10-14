Полиция: выходные в Ида-Вирумаа прошли бурно

Брат ударил брата

12 октября полиция получила вызов в квартиру дома в Кивиыли, где пьяный мужчина ударил своего брата, который получил травму. Полиция задержала нападавшего по подозрению в преступлении, но для начала увезла его на протрезвление.

Неизвестный ударил на заправке женщину

Ночью 12 октября на заправке по Таллиннскому шоссе в Нарве к одной женщине подошел чужой мужчина, ударил ее и затем уехал на легковой машине. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

К ударившей сожителя женщине вызвали полицию

13 октября полиция приняла вызов в квартиру дома в Нарве, где женщина в ходе ссоры ударила сожителя.

Пострадали оба супруга

13 октября полиция получила вызов в квартиру дома в Силламяэ, где в ходе семейного конфликта пострадали как муж, так и жена. Для расследования случившегося полиция начала уголовное производство.