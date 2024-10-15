Работник отсудил у "VKG" оплату за время, потраченное на переодевание и мытье

Отработавший на "VKG" 22 года слесарь обратился в суд после того, как инспекция по труду отклонила его заявление об истребовании в его пользу зарплаты в размере примерно 2700 евро за 2019-2022 годы за то время, когда он утром и вечером переодевался и мылся.