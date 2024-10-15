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Работник отсудил у "VKG" оплату за время, потраченное на переодевание и мытье

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На "VKG "работодатель и работник поспорили о том, является ли рабочим время, потраченное на необходимые для работы переодевания. Это решение суда может коснуться очень многих работников по всей стране.
На "VKG "работодатель и работник поспорили о том, является ли рабочим время, потраченное на необходимые для работы переодевания. Это решение суда может коснуться очень многих работников по всей стране. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Госсуд нашел, что время, потраченное сверх официального рабочего времени на переодевание и мытье, надо учитывать, как сверхурочную работу, за которую предусмотрена дополнительная плата, - когда отработавший на "VKG "более 20 лет слесарь потребовал этого через суд. Следует платить за это деньгами или дополнительным свободным временем, должен определить окружной суд, которому суд высшей ступени вернул это дело для разрешения.

Отработавший на "VKG" 22 года слесарь обратился в суд после того, как инспекция по труду отклонила его заявление об истребовании в его пользу зарплаты в размере примерно 2700 евро за 2019-2022 годы за то время, когда он утром и вечером переодевался и мылся.

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