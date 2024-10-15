Госсуд нашел, что время, потраченное сверх официального рабочего времени на переодевание и мытье, надо учитывать, как сверхурочную работу, за которую предусмотрена дополнительная плата, - когда отработавший на "VKG "более 20 лет слесарь потребовал этого через суд. Следует платить за это деньгами или дополнительным свободным временем, должен определить окружной суд, которому суд высшей ступени вернул это дело для разрешения.
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Работник отсудил у "VKG" оплату за время, потраченное на переодевание и мытье
Отработавший на "VKG" 22 года слесарь обратился в суд после того, как инспекция по труду отклонила его заявление об истребовании в его пользу зарплаты в размере примерно 2700 евро за 2019-2022 годы за то время, когда он утром и вечером переодевался и мылся.