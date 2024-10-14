ПЕРЕДОВИЦА Решение, касающееся многих работников

Выяснилось, что в эстонском законодательстве туманно описана ситуация, когда работник, например, должен в связи с рабочими обязанностями приходить на место до начала официального рабочего времени. Теперь Госсуд сказал, что в таких ситуациях время, потраченное сверх официального рабочего времени на связанные с работой действия, надо тоже считать рабочим временем. В данном случае было установлено, что работник несколько лет работал сверхурочно и эти часы переработки надо дополнительно оплатить.

Закон говорит все же, что, как правило, часы переработки оплачиваются дополнительным свободным временем. А деньгами - только тогда, когда для этого имеется отдельное соглашение. Целью предпочтения предусмотренной компенсации часов переработки свободным временем является защитить здоровье работников посредством компенсации времени отдыха, потерянного из-за часов переработки.

Наверняка у многих работников имеется устное или письменное соглашение с работодателем об оплате часов переработки. Но можно предположить также, что в случае очень многих работников, которые подобно вышеупомянутому тратят дополнительное рабочее время, таких соглашений нет. Это решение Госсуда очень важно, так как касается тысяч работников в нашей стране. И, конечно, работодателей, которые должны будут теперь вносить изменения в свои рабочие распорядки.