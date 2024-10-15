ОДИН ВОПРОС Почему планировавшийся завод изделий из клееной древесины не появится в Ида-Вирумаа?

Координатор процесса справедливого перехода в Министерстве финансов Иван Сергеев:

- Решение об одобрении заявки по данному проекту было принято с дополнительным условием, срок выполнения которого был установлен по согласованию с получателем поддержки. Инвестиции в проект планировались в Кохтла-Ярве, и предполагалось создать 75 рабочих мест. Поскольку получатель поддержки не смог выполнить дополнительное условие в установленный срок, Фонд предпринимательства и инноваций был вынужден аннулировать решение об одобрении после рассмотрения всех обстоятельств.

На сегодняшний день в случае одобренных проектов больше выбываний не было. Однако мы очень внимательно следим за ходом реализации проектов, поскольку существуют ограничения по срокам использования средств.

Поскольку заявок на эту меру было подано больше, чем выделенный бюджет, то средства, высвободившиеся в рамках этого проекта, могут быть использованы для финансирования последующих проектов.