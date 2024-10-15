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Первую молодежную стипендию волости Тойла получил Грегор Мянни

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Руку Грегору Мянни пожимает председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров, которая в качестве руководителя музея-шахты сотрудничала с молодым человеком. Летом в музее было создано новое квест-приключение, которое было инициировано волостной молодежью и в итоге выбрано достижением года в волости.
Руку Грегору Мянни пожимает председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров, которая в качестве руководителя музея-шахты сотрудничала с молодым человеком. Летом в музее было создано новое квест-приключение, которое было инициировано волостной молодежью и в итоге выбрано достижением года в волости. Фото: Maila Meldre

16-летний Грегор Мянни - молодой человек, про которого можно сказать, что кто много делает, тот много успевает. Тойлаская волость отметила его за это стипендией в размере 500 евро.

Идея молодежной стипендии родилась в Молодежном собрании волости Тойла с целью признания и поощрения молодых людей в возрасте 14-19 лет, которые отличились своей активностью и положительным примером в продвижении жизни молодежи в волости Тойла. Стипендия присуждается Молодежным собранием в сотрудничестве с волостной управой.

Грегор - активный член Тойлаского молодежного собрания, который имеет смелость высказывать свое мнение и добиваться того, чтобы голос молодежи был услышан. Например, он высказался в комиссии по образованию и делам молодежи, в результате чего волостная управа инициировала изменение расписания движения автобусов, а автобусные маршруты из Тойла и Вока стали более удобными для молодых людей, обучающихся в Йыхви.

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