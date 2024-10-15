Первую молодежную стипендию волости Тойла получил Грегор Мянни

Идея молодежной стипендии родилась в Молодежном собрании волости Тойла с целью признания и поощрения молодых людей в возрасте 14-19 лет, которые отличились своей активностью и положительным примером в продвижении жизни молодежи в волости Тойла. Стипендия присуждается Молодежным собранием в сотрудничестве с волостной управой.

Грегор - активный член Тойлаского молодежного собрания, который имеет смелость высказывать свое мнение и добиваться того, чтобы голос молодежи был услышан. Например, он высказался в комиссии по образованию и делам молодежи, в результате чего волостная управа инициировала изменение расписания движения автобусов, а автобусные маршруты из Тойла и Вока стали более удобными для молодых людей, обучающихся в Йыхви.