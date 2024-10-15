- В конце дня я в знак благодарности пожал руку [директору Кохтла-Ярвеской гимназии] Хендику Агуру за организацию такой эстафеты, - сказал собравший победившую в эстафете команду Йыхвиской гимназии учитель физкультуры Прийт Палмет. "Такое мероприятие в красивом месте и в атмосфере хорошего настроения, когда друг друга поддерживают и рядом с трассой выступают оркестр и певцы, наилучшим образом вдохновляет молодежь на занятия спортом. В конечном итоге все участники получили от этого дня позитивную эмоцию", - сказал Палмет, добавив, что часть учащихся поехали к тому же вечером в Таллинн посмотреть на футбольный матч, тоже доставивший им радость, ведь Эстония выиграла у Азербайджана со счетом 3:1 и два гола забили имеющие ида-вируские корни Иоан Яковлев и Власий Синявский.