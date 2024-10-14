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Нарвская хоккейная команда по буллитам обыграла кохтла-ярвескую

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Игроки команды "Паэмурру".
Игроки команды "Паэмурру". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В чемпионате Эстонии по хоккею среду мужских команд в минувшие выходные прошли три игры.

В Тарту местный "Вялк 494" одержал уверенную победу над "Эверестом" из Кохтла-Ярве - 8:3. В Нарве действующий чемпион, команда "Паэмурру" встречалась с еще одним клубом из Кохтла-Ярве, "Виру Спутником" и добилась победы по буллитам - 4:3, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4", пишет rus.err.

Свою первую победу в сезоне одержал "Вайперс", который в ледовом холле "Тондираба" обыграла другую столичную команду "Пантер/Торнадо" (дубль выступающего в Балтийской хоккейной лиге клуба "Пантер" - ред.) со счетом 4:1.

Набрав шесть очков в трех матчах, нарвитяне единолично лидируют в турнирной таблице. У "Виру Спутника" и "Вялка" по три очка в двух встречах. "Эверест" и "Вайперс" набрали по два очка, "Пантер/Торнадо" - ни одного.

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