Несмотря на падение Euribor, рынок недвижимости еще не активизировался

"Последний раз Euribor находился на уровне, сопоставимом с прошлогодним, во время экономического кризиса 2008 года. Несмотря на то, что сейчас Euribor в целом на процентный пункт ниже, чем на пике, покупок недвижимости по-прежнему относительно мало. Покупатели ждут, что Euribor будет падать и дальше. Если человек знает, что завтра что-то подешевеет, то будет откладывать покупку, а если думает, что завтра что-то подорожает, то предпочтет совершить сделку сейчас", – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Однако он признал, что Euribor не единственный, а лишь один из многих факторов, влияющих на покупку жилья. "Как только уровень Euribor достигнет примерно 2%, вряд ли что-то удержит от принятия решения о покупке. Я думаю, что мы достигнем этого уровня во второй половине следующего года. Однако на решение людей больше влияет общая экономическая ситуация в Эстонии и связанная с ней неопределенность, чем ставка Euribor", – сказал он.