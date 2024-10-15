В Нарве в ходе работ было обнаружено старое кладбище

В Нарве на перекрестке улиц Вестервалли и Карья в ходе строительства ливневой канализации было обнаружено старое кладбище. По словам остеолога Мартина Мальве изначально поступила информация, что в ходе работ повреждено несколько погребений, но выяснилось, что находка гораздо обширнее. Археологи работают уже третью неделю, передает "Актуальная камера".

"Мы нашли около 20 скелетов, сколько их, будет сложно оценить. К сожалению в момент, когда трактор начал подтверждать старые захоронения, на месте не было археолога. От ковша пострадало много могил, это осложняет работу, так как многие кости повреждены. Самая важная находка – скелет ребенка со следами туберкулеза, который чудом уцелел. В Эстонии подобных находок горстка. Все останки находились в деревянных гробах, которые хорошо сохранились, несмотря на влажную среду", – сказал остеолог Мартин Мальве.

Рядом с местом раскопок когда-то стояла церковь шведско-финского прихода Святого Михаила, также там было приходское кладбище, точные границы которого не были известны.

"Здесь, где ни копни, попадаются человеческие кости. Из этических соображений, если живые помешали мертвым, а мертвые – живым, то с нашей стороны будет как минимум вежливо их оттуда аккуратно со всем уважением достать, провести коммуникации или построить что-то, что необходимо, а их с достоинством перезахоронить. На данный момент обнаружили несколько колец 17 века, по ним датируем кладбище ранним Новым временем", – сказала археолог Гадальшина.