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В Ахтме мужчина из пневматического пистолета выстрелил в машину

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Пневматическое ружье. Иллюстративное фото.
Пневматическое ружье. Иллюстративное фото. Фото: Aldo Luud / Õhtuleht

В Ахтме полиция арестовала мужчину, который стрелял в автомобиль из пневматического пистолета и повредил машину.

14 октября 40-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в лобовое стекло легкового автомобиля в  Ахтмеской части Кохтла-Ярве, в результате чего находившийся в автомобиле человек почувствовал угрозу своей жизни.

Лобовое стекло автомобиля было повреждено, никто из прохожих не пострадал.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления. Расследование происшествия продолжается в рамках уголовного производства.

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