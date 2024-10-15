В Ахтме полиция арестовала мужчину, который стрелял в автомобиль из пневматического пистолета и повредил машину.
В Ахтме мужчина из пневматического пистолета выстрелил в машину
14 октября 40-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в лобовое стекло легкового автомобиля в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, в результате чего находившийся в автомобиле человек почувствовал угрозу своей жизни.
Лобовое стекло автомобиля было повреждено, никто из прохожих не пострадал.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления. Расследование происшествия продолжается в рамках уголовного производства.