В октябре этого года в Ида-Вирумаа пройдет исследование под руководством исследователей Института семейной медицины и общественного здоровья Тартуского университета.
Среди женщин Ида-Вирумаа проводится исследование рака шейки матки
Главная цель исследования — сократить неравенство и найти более подходящие способы повышения участия в программе профилактики рака шейки матки. В исследование приглашается случайная выборка из 750 женщин в возрасте от 30 до 65 лет из Ида-Вирумаа, у которых повышен риск развития рака шейки матки.
Каждый год в Эстонии у 140 женщин выявляют рак шейки матки. Это серьезная проблема для здоровья, которая затрагивает не только самих женщин, но и их семьи. Основной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). У женщин с ослабленным иммунитетом этот вирус может долго не исчезать, что со временем приводит к предраковым состояниям и развитию рака.
Скрининг (профилактика) на рак шейки матки жизненно важен, так как позволяют выявить инфекцию ВПЧ на ранней стадии и обнаружить и предраковые изменения, когда их еще можно вылечить. Врачи обеспокоены тем, что участие в скринингах в Эстонии часто остается низким. «По сравнению с остальной Эстонией, особенно мало женщин участвует в скрининге в Ида-Вирумаа. Причинами отказа от участия могут быть неудобное время приема или транспортное сообщение.
Поэтому в рамках данного исследования ученые стремятся вместе с участницами найти более подходящие способы участия в профилактической программе и которые наилучшим образом соответствуют потребностям женщин в Ида-Вирумаа. Один из таких возможных способов — это домашний тест (тампон), который позволяет женщинам самостоятельно взять пробу на ВПЧ в удобное для них время и отправить её по почте в лабораторию," — пояснила профессор эпидемиологии Тартуского университета Аннели Уускюла. Участие в исследовании является добровольным и бесплатным, в том числе для тех, у кого нет медицинской страховки.
Как проводится исследование?
Случайной выборке женщин сначала отправляется электронное письмо с информацией о исследовании, которое содержит материалы на эстонском и русском языках. В течение недели тем женщинам, которые не отказались участвовать в исследовании, будет отправлен комплект, включающий анкету, домашний тест, инструкцию по взятию проб и руководство об результатах анализа.
При сборе, хранении и анализе данных соблюдаются правила защиты персональных данных Европейского Союза и закон о защите персональных данных Эстонии. Данные исследования обрабатываются учеными Тартуского университета, и исследование согласовано с этическим комитетом по гуманитарным исследованиям Тартуского университета.
«Только совместными усилиями мы сможем победить этот рак. Участие каждой женщины очень важно, поэтому не упустите шанс, если вы получили приглашение. Пройдите тест и защитите себя от рака шейки матки.» Анна Тислер руководитель исследования
Веб-сайт исследования: https://tervis.ut.ee/et/naiste-tervis
Контакт команды исследования: naistetervis@ut.ee