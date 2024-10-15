Среди женщин Ида-Вирумаа проводится исследование рака шейки матки

Главная цель исследования — сократить неравенство и найти более подходящие способы повышения участия в программе профилактики рака шейки матки. В исследование приглашается случайная выборка из 750 женщин в возрасте от 30 до 65 лет из Ида-Вирумаа, у которых повышен риск развития рака шейки матки.

Каждый год в Эстонии у 140 женщин выявляют рак шейки матки. Это серьезная проблема для здоровья, которая затрагивает не только самих женщин, но и их семьи. Основной причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). У женщин с ослабленным иммунитетом этот вирус может долго не исчезать, что со временем приводит к предраковым состояниям и развитию рака.

Скрининг (профилактика) на рак шейки матки жизненно важен, так как позволяют выявить инфекцию ВПЧ на ранней стадии и обнаружить и предраковые изменения, когда их еще можно вылечить. Врачи обеспокоены тем, что участие в скринингах в Эстонии часто остается низким. «По сравнению с остальной Эстонией, особенно мало женщин участвует в скрининге в Ида-Вирумаа. Причинами отказа от участия могут быть неудобное время приема или транспортное сообщение.