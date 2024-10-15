Около 880 призывников начинают срочную службу в армии

Во 2-й пехотной бригаде дивизии к срочной службе в военном городке Таара приступили около 350 новобранцев.

«У призывников осеннего призыва ведущая роль. Вы – будущие специалисты, которые выполняют боевые задачи своих подразделений. Восьми месяцев мало, поэтому с первого дня вы должны настойчиво работать над своим телом и душой», – сказал в своей речи перед новобранцами командир Куперьяновского пехотного батальона подполковник Ян Кессель.

Воинские части дивизии Тапа и Йыхви 1-й пехотной бригады приняли пополнение из почти 420 новобранцев, пятеро из них девушки.

«Большую часть жизни я провела за границей. Теперь я хочу отдать долг своей родине. Прохождение срочной службы кажется мне отличным способом сделать это. Мой ранний опыт в Кайтселийте укрепил уверенность в том, что армия может стать правильным выбором. От службы я жду разнообразных испытаний. Прежде всего, хочу доказать себе, что способна пройти через все трудности срочной службы. Малое количество девушек среди призывников меня не пугает, а, наоборот, мотивирует продемонстрировать силу и дух женщин. Независимо от пола, мы все в первую очередь солдаты», – сказала рядовой Киара Кинк, которая приступила к службе в инженерном батальоне в Тапа.

«Мы дадим срочникам крепкую пехотную подготовительную базу, чтобы они смогли продолжить обучение. Впереди их ждет интересное и классное время. Основным упором будет физическая подготовка, а также отработка навыков стрельбы», – сказал комадир роты тылового обеспечения Калевского пехотного батальона капитан Март Мадиссоо.

Также, на этой неделе к службе в батальоне штаба и связи дизивии в Эмари приступило более 80 молодых людей, а в артиллерийском батальоне дизивии в Тапа службу будут проходить около 35 человек.

Набор призывников происходит три раза в год. Военнослужащие январского и июльского призывов служат 11 месяцев: они становятся младшими унтер-офицерами подразделений резерва или же получают подготовку водителей. Рядовой состав набирается в октябре – срок службы военнослужащих этого призыва состоит 8 месяцев.