Творческие каникулы в Белом зале

Стало уже традицией, что в дни школьных каникул в Белом зале организуют спецальные детские программы, которые, по словам галериста Хельги Коплиорг, не только позволяют познакомить подрастающее поколение с галереей и художниками, но и дают возможность проявить фантазию, сделав что-то интересное своими руками. Название "Осенняя мозаика" говорит само за себя - яркие краски осени и множество подручного материала, который дарит в это время года природа, побуждают детей и взрослых к творчеству.