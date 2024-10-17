С 22 по 25 октября в галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского музея сланца школьники могут не только посмотреть выставку живописи, но и поучаствовать в различных мастер-классах под названием "Осенняя мозаика", которые будут начинаться ежедневно в 13.00. Участие - бесплатное.
Творческие каникулы в Белом зале
Стало уже традицией, что в дни школьных каникул в Белом зале организуют спецальные детские программы, которые, по словам галериста Хельги Коплиорг, не только позволяют познакомить подрастающее поколение с галереей и художниками, но и дают возможность проявить фантазию, сделав что-то интересное своими руками. Название "Осенняя мозаика" говорит само за себя - яркие краски осени и множество подручного материала, который дарит в это время года природа, побуждают детей и взрослых к творчеству.
Во вторник школьников встретит художник Ольга Жаркова, ее персональная выставка живописи проходит в галерее до конца октября. Вместе с автором можно пройтись по экспозиции, задать вопросы, а затем выполнить поделку - кленовый лист в стиле оригами.
В другие дни уроки творчества для детей проведут сотрудник музея Валентина Харина и известная кохтла-ярвеская мастерица в области прикладного творчества Мария Тузова.