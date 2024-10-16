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Ученые исследуют химический состав жителей Ида-Вирумаа

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Исследование призвано помочь выяснить, попадают ли вредные вещества и в какой мере в организм людей, работающих на "Kiviõli Keemiatööstus" и других промпредприятиях Ида-Вирумаа или живущих поблизости.
Исследование призвано помочь выяснить, попадают ли вредные вещества и в какой мере в организм людей, работающих на "Kiviõli Keemiatööstus" и других промпредприятиях Ида-Вирумаа или живущих поблизости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ученые Тартуского университета путем исследования стоимостью почти 1,3 миллиона евро собираются проанализировать химический состав жителей Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, какие опасные химические вещества и в каком количестве попадают в организм человека из окружающей среды.

По сообщению Министерства социальных дел, биомониторинг человека подразумевает химический анализ образцов крови, мочи и волос, а также анализ полученных результатов и анкет, заполненных самими людьми. Биомониторинг - это единственный точный способ узнать, какие опасные химические вещества и в каком количестве попали в организм человека. Среди исследуемых веществ, среди прочего, - тяжелые металлы, различные пестициды, бисфенолы, фталаты и метаболиты ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол, этилбензол и ксилол.

Исследование стоит более миллиона евро

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