Ученые исследуют химический состав жителей Ида-Вирумаа

По сообщению Министерства социальных дел, биомониторинг человека подразумевает химический анализ образцов крови, мочи и волос, а также анализ полученных результатов и анкет, заполненных самими людьми. Биомониторинг - это единственный точный способ узнать, какие опасные химические вещества и в каком количестве попали в организм человека. Среди исследуемых веществ, среди прочего, - тяжелые металлы, различные пестициды, бисфенолы, фталаты и метаболиты ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол, этилбензол и ксилол.