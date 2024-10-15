Электростанция Аувере выведена из строя до следующей недели.

Хотя изначально планировалось, что электростанция Аувере мощностью 274 мегаватта вернется на рынок уже сегодня, согласно последним данным, она будет выведена из строя до 22 октября.

„Электростанция Аувере действительно находится на ремонте, причина — поломка котла. Инженеры Enefit Power и партнер по обслуживанию котлов работают над решением проблемы, и, согласно текущему прогнозу, станция может вернуться на рынок в следующий понедельник“, — подтвердил член правления Enefit Power Александр Ефремов.

3 сентября на электростанции Аувере завершились плановые ремонтные работы в рамках ежегодного технического обслуживания. Длились они полтора месяца. Проработав месяц без каких-либо проблем, 6 октября ее работу пришлось остановить. Стоит отметить, что после замены в этом году теплообменником работа станции Аувере значительно улучшилась. В первом полугодии надежность станции превысила 90 процентов, что соответствует ожиданиям Eesti Energia.

Влияние на цены незначительно

Стоимость электроэнергии в ценовой зоне Эстонии в начале этой недели составляла более 100 евро за мегаватт-час. По данным Eesti Energia, авария на Аувере оказала незначительное влияние на цены на электроэнергию, поскольку в последнее время Эстония уже много часов находится в одной ценовой зоне с Финляндией. "В часы, когда Эстония находится в той же ценовой зоне, что и Финляндия, влияние Аувере на цены на электроэнергию очень мало, а то и вовсе отсутствует“, — пояснили в Eesti Energia.

Электростанция Аувере была бы немного полезнее в те часы, когда из-за нехватки передающих мощностей Балтийский регион оказывается в собственной ценовой зоне, а высокая цена на электроэнергию складывается за счет расположенных в регионе электростанций. „Если цены в Эстонии станут выше, чем в Финляндии, дополнительные производственные мощности в странах Балтии могут помочь несколько снизить пиковые цены на электроэнергию“, - добавили в Eesti Energia.