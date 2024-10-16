Теплая осень отсрочила период покоя растений

Этот летний сорт малины Tulameen обычно созревает примерно в середине лета. Но в этом году малину можно собирать даже в середине октября, пишет rus.err.

"Мы начали собирать ягоды во время Дней открытых хуторов и продолжали до 12 октября, так что довольно долго. На самом деле можно было бы собирать еще. Я сама иногда собираю ягоды для пирога, потому что их недостаточно для продажи", – сказала Кайри Куузик, хозяйка хутора Райа.

Необычно долгий сезон малины стал возможен благодаря исключительно теплому лету, которое началось уже в мае.

"Интересно, что в августе было много дождей, по крайней мере на юге Эстонии, поэтому была подходящая для ягод влажность. Лето было теплым, и осень тоже выдалась относительно теплой", – сказала координатор отдела образования Музея природы Тартуского университета Кюлли Каламеэс-Пани.

Хотя производителей малины радует теплая осень, глобальное потепление привело к более длительным периодам засухи и чрезмерно высоким температурам, к которым растения не приспособлены. Ангела Коорт из Эстонского университета естественных наук отметила, что в этом году времена года немного сместились.

"У нас была очень теплая весна, в результате чего урожай клубники, садовой голубики и других ягод созрел на неделю-две раньше. Поэтому растения смогли раньше перейти в состояние покоя, но осеннее тепло либо ускорило, либо отсрочило этот процесс", – сказала Коорт.

Средняя температура воздуха в сентябре в Эстонии составила рекордные 15,8 градуса, что всего на 0,2 градуса ниже рекорда, установленного год назад.

"Я надеюсь, что так и будет продолжаться. Но, возможно, это слишком оптимистично. Но будем надеяться, что следующие годы будут такими же хорошими", – сказала Куузик.