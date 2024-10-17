Будущее Ида-Вирумаа в наибольшей степени зависит от способности региона привлекать инвестиции и квалифицированную рабочую силу, и чтобы добиться успеха, и государство, и местные власти должны работать вместе, чтобы изменить ситуацию. Выбор, решения и реальные действия следующих десяти лет либо приведут к процветанию, либо оставят регион в запустении.
Станет Ида-Вирумаа процветающим или останется в запустении?
Ида-Вирумаа переживает сейчас ряд поворотных моментов, которые заставляют тщательно продумывать и принимать стратегические решения. Необходимо реагировать на изменения, вызванные сокращением и старением населения, и развивать альтернативные сланцевой добыче отрасли бизнеса.
Опыт других стран показывает, что слишком продолжительный отказ от ископаемого топлива препятствует появлению новых отраслей. По примеру Рура и Саара при отказе от ископаемого топлива необходимо сосредоточиться на переориентации экономики и направить национальную и региональную политику на такие сферы, как развитие инфраструктуры, привлечение новых предприятий в регион, обеспечение занятости и создание новых образовательных возможностей. В этом контексте сотрудничество между государством и местными самоуправлениями имеет решающее значение. Важно привлечь в регион инвестиции, которые позволят использовать навыки существующей рабочей силы и облегчат переобучение.
Основные проблемные области при переходе к более чистому производству энергии в Эстонии схожи, например, с Германией, Португалией и Испанией - это государственные регуляции, замедляющее развитие бизнеса и жилых территорий, неподходящая бизнес-среда, неразвитая инфраструктура, низкая готовность к инновациям, недостаток инвестиций и квалифицированной рабочей силы, рост безработицы, ограниченные возможности переподготовки и однобокое образование.
Анализ основных проблем, стоящих перед Ида-Вирумаа, опыта других сланцевых регионов и возможной взаимосвязи между различными факторами показал, что на будущее Ида-Вирумаа в наибольшей степени повлияет инвестиционная привлекательность региона, а также наличие и предложение квалифицированной рабочей силы. Квалифицированная рабочая сила является необходимым ресурсом для предпринимательских инноваций и диверсификации бизнес-среды, а также способствует развитию местной деятельности по интересам, малого бизнеса и формированию современной жизненной среды.
"В дополнение к субсидиям из фонда справедливого перехода, государство могло бы предложить дополнительные налоговые льготы для создания предприятий в Ида-Вирумаа".
Кристель Пинн, младший научный сотрудник (ТУ), Маргрит Кярп, младший научный сотрудник (ТУ), Йонна Пехтер, руководитель "Bigbank Eesti"
Исходя из инвестиционной привлекательности и наличия квалифицированной рабочей силы для наукоемкого предпринимательства, будущее Ида-Вирумаа можно описать четырьмя сценариями развития: сценарий процветания (много квалифицированной рабочей силы и растущие инвестиции), сценарий возможностей (квалифицированной рабочей силы мало, но инвестиции растут), сценарий потенциала (квалифицированной рабочей силы много, но инвестиции в регион не поступают) и сценарий запустения (в регионе нет ни квалифицированной рабочей силы, ни притока инвестиций).
Сценарий процветания будет реализован, если привлекательная деловая среда будет способствовать росту инвестиций в Ида-Вирумаа, а также привлечению рабочей силы, обладающей необходимыми навыками. Сценарий процветания характеризуется наукоемкими предприятиями с высокой добавленной стоимостью, международными инвестициями, интересными рабочими местами для высококлассных специалистов, приятной жизненной средой и разнообразием малых предприятий. Конкурентоспособность промышленности поддерживается надежной инфраструктурой зеленой энергетики, рассмотрение детальных планировок и предложений ускоряется, живущие в этом регионе члены семей ведущих специалистов работают на местных предприятиях, а также развивают собственный бизнес.
Сценарию процветания представляет противоположность сценарий запустения, когда Ида-Вирумаа не рассматривается как потенциально выгодная инвестиционная территория, а в отсутствие рабочих мест вся имеющаяся квалифицированная рабочая сила переезжает в другие регионы. Сфера услуг стагнирует, условия жизни однообразны, а местным властям не хватает налоговой базы для предоставления необходимых государственных услуг.
Было бы наивно надеяться, что Ида-Вирумаа достигнет процветания в результате счастливой случайности. И государство, и местные самоуправления могут начать создавать эти возможности уже сегодня. На местном уровне первым шагом должно стать улучшение условий жизни, чтобы лучшие специалисты имели условия проживания, транспортную и социальную инфраструктуру - школы, кружки по интересам и возможности для занятий спортом, - сравнимые с таковыми в других регионах.
Необходимо дать бизнесу четкое понимание того, какие предприятия приветствуются в данном регионе, и организовать быстрые и удобные процессы получения необходимых разрешений и согласований для работы. Конечно, в дополнение к субсидиям фонда справедливого перехода государство могло бы предложить дополнительные налоговые льготы для создания предприятий в Ида-Вирумаа.
Опыт других стран показывает, что очень важно донести до населения последовательную информацию о необходимости перемен, графике и плане действий. Для этого, помимо последовательных и постоянных заявлений со стороны государства и местных властей, необходимо привлечь средства массовой информации и различные организации, которые помогут подтвердить достоверность информации и распространить ее.
Вероятно, для достижения сценария процветания потребуется гораздо больше усилий, чем было предложено в предыдущих разделах, но изучение опыта других стран - это хорошая отправная точка. Совместная приверженность и сотрудничество в деле развития региона со стороны государства, местного уровня, бизнеса и населения региона будут способствовать тому, чтобы регион не остался в запустении, а стал оплотом процветания. Ида-Вирумаа обладает необходимыми силами для движения по сценарию процветания. Теперь нужно лишь немного посодействовать. Всем вместе.
Кристель Пинн, Маргрит Кярп и Йонна Пехтер проанализировали документы по развитию Ида-Вирумаа под руководством профессора Маарьи Вади.