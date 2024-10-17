Станет Ида-Вирумаа процветающим или останется в запустении?

Было бы наивно надеяться, что Ида-Вирумаа достигнет процветания в результате счастливой случайности. И государство, и местные самоуправления могут начать создавать эти возможности уже сегодня. На местном уровне первым шагом должно стать улучшение условий жизни, чтобы лучшие специалисты имели условия проживания, транспортную и социальную инфраструктуру - школы, кружки по интересам и возможности для занятий спортом, - сравнимые с таковыми в других регионах.

Необходимо дать бизнесу четкое понимание того, какие предприятия приветствуются в данном регионе, и организовать быстрые и удобные процессы получения необходимых разрешений и согласований для работы. Конечно, в дополнение к субсидиям фонда справедливого перехода государство могло бы предложить дополнительные налоговые льготы для создания предприятий в Ида-Вирумаа.

Опыт других стран показывает, что очень важно донести до населения последовательную информацию о необходимости перемен, графике и плане действий. Для этого, помимо последовательных и постоянных заявлений со стороны государства и местных властей, необходимо привлечь средства массовой информации и различные организации, которые помогут подтвердить достоверность информации и распространить ее.

Вероятно, для достижения сценария процветания потребуется гораздо больше усилий, чем было предложено в предыдущих разделах, но изучение опыта других стран - это хорошая отправная точка. Совместная приверженность и сотрудничество в деле развития региона со стороны государства, местного уровня, бизнеса и населения региона будут способствовать тому, чтобы регион не остался в запустении, а стал оплотом процветания. Ида-Вирумаа обладает необходимыми силами для движения по сценарию процветания. Теперь нужно лишь немного посодействовать. Всем вместе.

Кристель Пинн, Маргрит Кярп и Йонна Пехтер проанализировали документы по развитию Ида-Вирумаа под руководством профессора Маарьи Вади.