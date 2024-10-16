9 октября обнаружили, что из подъезда дома по улице Пушкина в Нарве украден велосипед "Trek Marlin 5" белого цвета. Ущерб составил около 500 евро.
ПОЛИЦИЯ ⟩ В конце сезона воруют велосипеды и самокаты
11 октября от школы, расположенной по улице Пярна в Кохтла-Ярве, украли электросамокат "Xiaomi Mi Electric Scooter 3". Ущерб - около 400 евро.
В Кохтла-Ярве из автомобиля похитили горючее
14 октября обнаружилось, что из грузового автомобиля, стоявшего по улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве, похищено горючее. Ущерб составил примерно 800 евро