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ПОЛИЦИЯ В конце сезона воруют велосипеды и самокаты

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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

9 октября обнаружили, что из подъезда дома по улице Пушкина в Нарве украден велосипед "Trek Marlin 5" белого цвета. Ущерб составил около 500 евро.

11 октября от школы, расположенной по улице Пярна в Кохтла-Ярве, украли электросамокат "Xiaomi Mi Electric Scooter 3". Ущерб - около 400 евро.

В Кохтла-Ярве из автомобиля похитили горючее

14 октября обнаружилось, что из грузового автомобиля, стоявшего по улице Эхитаяте в Кохтла-Ярве, похищено горючее. Ущерб составил примерно 800 евро

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