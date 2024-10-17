Джазовый фестиваль привнесет средиземноморское солнце в серую осень

По словам Олега Писаренко, который организует фестиваль "IDeeJazz" в Нарве уже в восьмой раз, при выборе исполнителей он хотел предложить публике музыку, которая привнесет солнечный свет в серую осень, хотя бы на время концерта. Поэтому нынче в состав участников вошли музыканты из стран Средиземноморья.

Испано-эстонский вечер

На открывающем фестиваль концерте в Нарвской ратуше в пятницу в 18.00 выступит зажигательный испанский дуэт контрабасистов Магали Саре и Манель Фортиа. Писаренко утверждает, что этот дуэт умеет играть так, что кажется, будто в контрабасе скрывается целый оркестр. Они исполняют латиноамериканскую и каталонскую музыку с удивительной, а иногда и очень смелой точки зрения.

После концерта испанского дуэта контрабасистов любителям музыки стоит пройти 50 метров до здания Нарвского колледжа, расположенного рядом с ратушей, где в фойе выступят легенды эстонского джаза - квартет саксофониста Лембита Саарсалу, к которому присоединятся Олав Эхала на клавишных и Тойво Унт на басу. Вместе с корифеями сыграет также молодой барабанщик Михаил Никитин, уроженец Нарвы, а на клавишных инструментах на концерте также будет играть ученик Олава Эхала Андрус Раннаяэре, который сейчас преподает в Музыкальной академии.

По словам Лембита Саарсалу, программа, с которой он выступит в Нарве, - это его 59-летнее музыкальное путешествие, прошедшее через множество стран и стилей и дошедшее до творений настоящего времени.