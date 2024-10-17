В пятницу и субботу в Нарве пройдут шесть джазовых концертов, на которых наряду с эстонскими легендами выступят несколько музыкантов из стран Средиземноморья.
Джазовый фестиваль привнесет средиземноморское солнце в серую осень
По словам Олега Писаренко, который организует фестиваль "IDeeJazz" в Нарве уже в восьмой раз, при выборе исполнителей он хотел предложить публике музыку, которая привнесет солнечный свет в серую осень, хотя бы на время концерта. Поэтому нынче в состав участников вошли музыканты из стран Средиземноморья.
Испано-эстонский вечер
На открывающем фестиваль концерте в Нарвской ратуше в пятницу в 18.00 выступит зажигательный испанский дуэт контрабасистов Магали Саре и Манель Фортиа. Писаренко утверждает, что этот дуэт умеет играть так, что кажется, будто в контрабасе скрывается целый оркестр. Они исполняют латиноамериканскую и каталонскую музыку с удивительной, а иногда и очень смелой точки зрения.
После концерта испанского дуэта контрабасистов любителям музыки стоит пройти 50 метров до здания Нарвского колледжа, расположенного рядом с ратушей, где в фойе выступят легенды эстонского джаза - квартет саксофониста Лембита Саарсалу, к которому присоединятся Олав Эхала на клавишных и Тойво Унт на басу. Вместе с корифеями сыграет также молодой барабанщик Михаил Никитин, уроженец Нарвы, а на клавишных инструментах на концерте также будет играть ученик Олава Эхала Андрус Раннаяэре, который сейчас преподает в Музыкальной академии.
По словам Лембита Саарсалу, программа, с которой он выступит в Нарве, - это его 59-летнее музыкальное путешествие, прошедшее через множество стран и стилей и дошедшее до творений настоящего времени.
Группа из восьми человек "Mahtei Florea New Grounds" эстонского пианиста и композитора Матея Флореа, в настоящее время живущего в Берлине, завершит пятничную программу в фойе колледжа. Олег Писаренко называет 35-летнего Флореа восходящей звездой эстонской джазовой музыки, который после обучения в эстонских музыкальных училищах (в том числе у нынешнего организатора культурной жизни Силламяэ Владимира Высоцкого), а затем в Швеции и Германии сделал выдающуюся международную карьеру. Его группа исполняет современный скандинавский джаз, в котором есть и узнаваемые элементы классической музыки. Исполняемые произведения во многом вдохновлены музыкой Петроса Клампаниса и Арво Пярта. В Нарве также прозвучит музыка из недавно вышедшего в Берлине альбома Матея Флореа "New Grounds".
Франция, Нарва и Италия
Субботний концертный вечер тоже начнется в 18.00 в Нарвской ратуше, когда харизматичный французский пианист и певец Грегори Приват исполнит на ратушном рояле "Эстония" музыку из своих последних альбомов "Yonn" и "Soley".
За этим последуют еще два концерта в фойе колледжа. Первым выступит Нарвский диксиленд-бэнд, который летом удивил Олега Писаренко своим профессионализмом в Нарва-Йыэсуу, где они играли в прологе фестиваля. "Я сказал им, мол, вы такие классные и талантливые, составьте полноценную программу. Теперь ее можно будет послушать", - сказал он.
Итальянская пианистка и певица Франческа Тандои со своим трио завершит нынешний фестиваль в субботу поздно вечером. Итальянская певица выступала на многих всемирно известных джазовых фестивалях и в клубах.