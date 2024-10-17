В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась выставка работ преподавателей, посвященная четвертьвековому юбилею художественного отделения. Подобные экспозиции здесь бывают раз в пять лет.

Только что завершилась выставка летних работ учеников, которой открылась череда юбилейных мероприятий. Эстафету подхватили учителя. Открывая вернисаж, руководитель художественного отделения Кохтла-Ярвеской школы искусств Аарне Ханни сказал, что рад, что все шесть учителей, которые работают в школе, нашли возможность представить свое творчество, благодаря чему экспозиция получилась разножанровой и разнообразной по технике исполнения.

- У педагогов не так много времени для собственного творчества, но мы тоже стараемся создавать искусство, - подчеркнул он. - Каждый автор сам решал, что показать, но большинство работ свежие, что позволяет представить широкий спектр интересов авторов.