Руководителем Силламяэского спорткомплекса стал кохтла-ярвеский муниципальный политик Антон Диев

По словам руководителя отдела образования и культуры Силламяэского горуправления Аннели Рантс, на вакантную должность директора спортивного комплекса "Калев" в августе был объявлен конкурс, сразу после того, как прежний директор заявил о своем желании уйти.

- Конкурс прошел хорошо: поступило семь заявлений, среди кандидатов были не только жители Ида-Вирумаа, но и Харьюмаа, - комментирует она. - После тура документов конкурсная комиссия пригласила на собеседование троих кандидатов. После дополнительных обсуждений сделали выбор в пользу Антона Диева, так как его видение развития спортивного комплекса было реалистичным, но в то же время и достаточно амбициозным. Важным было хорошее знание спортивной сферы и отраслевого законодательства, а также принципов хозяйственной деятеяльности бюджетного учреждения.