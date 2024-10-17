Требовавший обучения эстонскому языку пожизненно заключенный желает отправки в Россию

Нелегально прибыл в Эстонию

Алексей Никифоров незаконно пересек границу Эстонии в 2001 году, прибыв сюда из России, где отсидел за кражи и власти объявили его в розыск, так как подозревали в поджоге дома судьи, вынесшего ему обвинительный приговор. В Эстонии Никифоров быстро начал совершать новые преступления, занявшись наркоторговлей, а также убил в качестве наемного убийцы двоих человек. Кроме того, он поджег две квартиры, в одной из которых погибли две женщины. При задержании Никифоров бросил в полицейских гранату и стражи правопорядка чудом избежали ранений. Суд приговорил Никифорова к пожизненному заключению.