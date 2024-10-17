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Требовавший обучения эстонскому языку пожизненно заключенный желает отправки в Россию

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За последнее время в Вируской тюрьме несколько заключенных пытались досрочно выйти на свободу, изъявив при этом желание, чтобы их депортировали в Россию.
За последнее время в Вируской тюрьме несколько заключенных пытались досрочно выйти на свободу, изъявив при этом желание, чтобы их депортировали в Россию. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Отбывающий пожизненное заключение в Вируской тюрьме Алексей Никифоров (46), год назад отвоевавший себе через суд право учить эстонский язык, теперь выразил желание, чтобы его депортировали в Россию и, таким образом, освободили досрочно.

Нелегально прибыл в Эстонию

Алексей Никифоров незаконно пересек границу Эстонии в 2001 году, прибыв сюда из России, где отсидел за кражи и власти объявили его в розыск, так как подозревали в поджоге дома судьи, вынесшего ему обвинительный приговор. В Эстонии Никифоров быстро начал совершать новые преступления, занявшись наркоторговлей, а также убил в качестве наемного убийцы двоих человек. Кроме того, он поджег две квартиры, в одной из которых погибли две женщины. При задержании Никифоров бросил в полицейских гранату и стражи правопорядка чудом избежали ранений. Суд приговорил Никифорова к пожизненному заключению.

В июне этого года Вируская тюрьма подала в Вируский уездный суд ходатайство о досрочном освобождении гражданина России Алексея Никифорова. Тюрьма сделала соответствующее предложение, объяснив это тем обстоятельством, что после освобождения из тюрьмы у Никифорова не будет законных оснований на пребывание в Эстонской Республике, у этого лица в тюремном деле имеется действующий проездной документ и лицо изъявило желание отправиться в страну своего гражданства.

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