Жители Кохтла-Ярве хотят видеть новую остановку междугородних автобусов в разных частях города

Открытый в Кохтла-Ярве почти 30 лет назад автовокзал уже давно стоит унылый и заброшенный. Останавливаются здесь лишь автобусы некоторых местных линий, и нет никаких шансов, что в ближайшем будущем здесь снова будут останавливаться автобусы дальнего следования.

Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik