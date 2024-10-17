В результате сбора идей, объявленного комиссией по развитию и экономическим вопросам Кохтла-Ярвеского городского собрания, были определены места, где жители хотели бы видеть новый павильон ожидания автобусов, который также мог бы стать привлекательным для автобусов дальнего следования.
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Жители Кохтла-Ярве хотят видеть новую остановку междугородних автобусов в разных частях города
Больше всего горожане хотели бы видеть автобусный павильон на Ярвекюла теэ перед центром "Prestone" или по ул. Калеви, 33. Кроме того, был предложен адрес на месте бывшего автовокзала по ул. Катсе, 2 или на Ярвекюла теэ. В отдельных случаях упоминаются площадь Вирула, центр "Vironia" и Ахтмеская городская часть.