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Жители Кохтла-Ярве хотят видеть новую остановку междугородних автобусов в разных частях города

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Открытый в Кохтла-Ярве почти 30 лет назад автовокзал уже давно стоит унылый и заброшенный. Останавливаются здесь лишь автобусы некоторых местных линий, и нет никаких шансов, что в ближайшем будущем здесь снова будут останавливаться автобусы дальнего следования.
Открытый в Кохтла-Ярве почти 30 лет назад автовокзал уже давно стоит унылый и заброшенный. Останавливаются здесь лишь автобусы некоторых местных линий, и нет никаких шансов, что в ближайшем будущем здесь снова будут останавливаться автобусы дальнего следования. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В результате сбора идей, объявленного комиссией по развитию и экономическим вопросам Кохтла-Ярвеского городского собрания, были определены места, где жители хотели бы видеть новый павильон ожидания автобусов, который также мог бы стать привлекательным для автобусов дальнего следования.

Больше всего горожане хотели бы видеть автобусный павильон на Ярвекюла теэ перед центром "Prestone" или по ул. Калеви, 33. Кроме того, был предложен адрес на месте бывшего автовокзала по ул. Катсе, 2 или на Ярвекюла теэ. В отдельных случаях упоминаются площадь Вирула, центр "Vironia" и Ахтмеская городская часть.

Город надеется новым павильоном вернуть автобусные компании

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