ОДИН ВОПРОС Почему в Эстонии не могут защитить людей от мошеннических звонков?

- Предположительно, эти цифры значительно выше, потому что не все люди сообщают о мошенничестве. Что касается мошеннических звонков в Эстонии, то можно сказать, что в конце концов все, кто этим занимается в Эстонии, будут пойманы. Проблема в том, что эти звонки совершаются из-за пределов Эстонии, а эти колл-центры расположены в Индии, в странах, где люди говорят по-русски. По этой же причине мошеннические звонки в Эстонии чаще всего затрагивают тех, кто хорошо говорит по-русски. Люди, работающие в этих колл-центрах, знают, что делают. К сожалению, они очень часто находятся в тех странах, где у нас по тем или иным причинам нет межгосударственных договоров о правовой помощи. Добраться до них гораздо сложнее.