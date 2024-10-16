Ср, 16.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Будущий Йыхвивуд сказал кинодеятелям "Добро пожаловать!"

Copy
Кадр из снятого к кинодню короткометражного фильма, рассказывающего о будущем Йыхви.
Кадр из снятого к кинодню короткометражного фильма, рассказывающего о будущем Йыхви. Фото: Kuvatõmmis

Состоявшийся сегодня в Йыхви кинодень "IDA Hub" начался с юмористического короткометражного фильма, в котором перед ставшим безработным шахтером замаячила новая карьера в Йыхвивуде ("Jõhviwood"). С завершением строительства Йыхвиского киногородка такой сюжет может стать реальностью.

Созданный за три дня киноклип заменил приветственную речь йыхвиского волостного старейшины Марис Тоомель, раскрыв виды уездного центра на будущее лучше, чем слова.

- Насколько мне известно, Марис - единственный волостной старейшина, кто берется за три дня снять фильм, чтобы достойно поприветствовать участников кинодня, - признался ведущий кинодня музыкант Рейго Ахвен.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх