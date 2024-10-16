Состоявшийся сегодня в Йыхви кинодень "IDA Hub" начался с юмористического короткометражного фильма, в котором перед ставшим безработным шахтером замаячила новая карьера в Йыхвивуде ("Jõhviwood"). С завершением строительства Йыхвиского киногородка такой сюжет может стать реальностью.
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Будущий Йыхвивуд сказал кинодеятелям "Добро пожаловать!"
Созданный за три дня киноклип заменил приветственную речь йыхвиского волостного старейшины Марис Тоомель, раскрыв виды уездного центра на будущее лучше, чем слова.
- Насколько мне известно, Марис - единственный волостной старейшина, кто берется за три дня снять фильм, чтобы достойно поприветствовать участников кинодня, - признался ведущий кинодня музыкант Рейго Ахвен.