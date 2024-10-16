Будущий Йыхвивуд сказал кинодеятелям "Добро пожаловать!"

Кадр из снятого к кинодню короткометражного фильма, рассказывающего о будущем Йыхви.

Состоявшийся сегодня в Йыхви кинодень "IDA Hub" начался с юмористического короткометражного фильма, в котором перед ставшим безработным шахтером замаячила новая карьера в Йыхвивуде ("Jõhviwood"). С завершением строительства Йыхвиского киногородка такой сюжет может стать реальностью.