Правительству сделано предложение переоборудовать сланцевые котлы на пеллетные

Ляэнеметс ответил, что такого обсуждения не было. "Я понимаю, что сланцевые котлы созданы прежде всего для того, чтобы сжигать в них сланец, и сжигание в них древесины - нет разницы, будь она в виде пеллетов или чего-то еще - неэффективно", - сказал он.

По словам министра, у нас часто говорят в ходе энергетических дебатов о стоимости ветряной энергии и приводят тогда для сравнения сланец, являющийся самым дешевым источником энергии. "Однако забывают, что если бы мы хотели продолжать со сланцем, то кроме того, что имеются выплаты по окружающей среде, делающие цену слишком высокой, необходимы также миллиардные инвестиции. Однако в общем у нас сейчас взято направление на возобновляемую энергию, это означает использование как материкового, так и морского ветра, солнечной энергии и, разумеется, плюс к этому - управляемых мощностей", - отметил Ляэнеметс.

То, что маленькие местные котельные работают на древесных гранулах, по его словам, так и останется, "но если мы говорим об очень больших мощностях, то это может быть неразумно".