Департамент окружающей среды начинает проверки на лососевых реках

Старший инспектор по надзору Сандра Кууск напомнила, что в результате проверок лососевого промысла осенью прошлого года было начато 28 делопроизводств о проступке. «Браконьерство нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Популяция лососевых уязвима во всем мире, а лов браконьерами в запрещенный период оказывает на численность рыбы очень негативное влияние. Осенний нерест важен для выживания как морской форели, так и лосося. Также у нас есть возможность использовать дроны. Дистанционный мониторинг открывает новую перспективу для охраны природы и позволяет более эффективно выявлять браконьеров", - пояснила Кууск.

Полный запрет на ловлю продлится с 20 октября до 30 ноября, однако и в декабре на многих реках ловля лосося запрещена или разрешена только для обладателей карты рыболова. Например, в речной системе Пярну круглый год запрещен лов лосося и морской форели. Информацию об ограничениях на конкретных водоемах можно посмотреть на карте ограничений на рыбную ловлю. В настоящее время единственным разрешенным для ловли местом являются реки Нарва и Ягала, однако для ловли лосося там требуется рыболовная карта. Каждый рыбак может поймать до двух лососей в день, а рыбалка запрещена с семи вечера до семи утра.

Сандра Кууск добавила, что происходящее в природе не остается незамеченным, и информация о браконьерах рано или поздно дойдет до сотрудников Департамента окружающей среды. «Например, в сентябре вступило в силу решение Тартуского окружного суда о признании двух мужчин виновными в браконьерстве. 24 октября 2019 года мужчины ловили рыбу в реке Мустоя в волости Хальяла в период нереста лосося там, где это вообще запрещено. К тому же браконьеры использовали электрические орудия лова. Выловив 10 лососей и 17 морских форелей, они нанесли ущерб окружающей среде на 12 660 евро", - пояснила Кууск.

Ловля лососевых во время периода запрета или запрещенным способом может караться штрафом до 1200 евро. Помимо штрафа, браконьер должен возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Во время запрета при ловле на запрещенных территориях или при вылове рыбы размером менее разрешенного, ущерб окружающей среде множится на пять и составляет в случае с лососем примерно 480 евро и с форелью 150 евро за каждую особь. Если рыбная ловля ведется особенно опасным и повреждающим рыбные запасы способом, например, с использованием электричества, яда или взрывчатых веществ, необходимо будет возместить десятикратный ущерб окружающей среде.