Вечером в среду спасатели эвакуировали жильцов жилого дома в Кохтла-Ярвеле из-за утечки газа.
В Кохтла-Ярве из-за газовой аварии эвакуировали жильцов дома
16 октября в 19.48 спасатели были вызваны в отапливаемый газом жилой дом в Ярвеской части Кохтла-Ярве на улице Э.Вильде, где чувствовался запах газа. Спасатели почувствовали в квартире сильный запах газа, это также показал измерительный прибор.
Жильцы дома были проинформированы, жители одного крыла дома были эвакуированы, газовый кран квартиры и главный кран газопровода дома были закрыты, начата вентиляция помещений.
Прибывшая газовая аварийная служба взяла на себя разрешение происшествия.
Вероятно, в газовой плите одной из квартир произошла утечка газа.