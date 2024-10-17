В Кохтла-Ярве из-за газовой аварии эвакуировали жильцов дома

16 октября в 19.48 спасатели были вызваны в отапливаемый газом жилой дом в Ярвеской части Кохтла-Ярве на улице Э.Вильде, где чувствовался запах газа. Спасатели почувствовали в квартире сильный запах газа, это также показал измерительный прибор.