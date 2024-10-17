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В Кохтла-Ярве из-за газовой аварии эвакуировали жильцов дома

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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Вечером в среду спасатели эвакуировали жильцов жилого дома в Кохтла-Ярвеле из-за утечки газа.

16 октября в 19.48 спасатели были вызваны в отапливаемый газом жилой дом в Ярвеской части Кохтла-Ярве на улице Э.Вильде, где чувствовался запах газа. Спасатели почувствовали в квартире сильный запах газа, это также показал измерительный прибор.

Жильцы дома были проинформированы, жители одного крыла дома были эвакуированы, газовый кран квартиры и главный кран газопровода дома были закрыты, начата вентиляция помещений.

Прибывшая газовая аварийная служба взяла на себя разрешение происшествия.

Вероятно, в газовой плите одной из квартир произошла утечка газа.

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