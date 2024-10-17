15 октября жительнице Кохтла-Ярве позвонила мошенница, представившийся дочерью женщины.
В Ида-Вирумаа две женщины снова отдали мошенникам тысячи евро
Она утверждала, что попала в аварию и должна отдать полиции 4000 евро, чтобы избежать неприятностей.
Женщине также позвонил мошенник, который представился следователем и проинструктировал, как перевести деньги. Ущерб составил около 4000 евро.
15 октября мошенник позвонил жительнице Нарвы и сообщил, что ее внук стал виновником ДТП и что необходимо выплатить компенсацию, чтобы избежать тюремного заключения.
Поверив словам мошенников, женщина отдала им более 11 тысяч евро. Затем женщину попросили снять деньги с ее банковского счета. В банке вмешался работник банка посоветовал женщине обратиться в полицию.
Полиция возбудила уголовные дела по расследованию инцидентов.