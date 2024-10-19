ОПРОС Историю скольких поколений своих предков вы знаете?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана ТРИНК, пенсионер: - Не слишком много знаю, отец исчез во время второй мировой войны, жила только с мамой. Конечно, она немножко рассказывала о своих родных, но особенного интереса у меня не было, мало говорили о прошлом, свою жизнь надо жить - всегда была занята...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр САЛЛУ, рабочий: - Не очень много знаю о предках, только о тех, кто жил в начале прошлого века. В детстве расспрашивал бабушку, и она рассказывала. Но уже не все помнится. Что помню, то теперь своим детям рассказываю, но сами они не очень интересуются.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тоомас ХЯНГ, пенсионер: - Думаю, что знаю что-то из истории пяти поколений. В студенческие годы даже выполнял такую задачу по учебе - изучал историю семьи. В компьютере есть такое место, где удобно составлять такую информацию. Своим детям рассказываю все, что знаю о своих предках. Как говорится, передаем информацию из уст в уста. Это хороший повод пообщаться с детьми. Мой отец был в ГУЛАГе - об этом в семье мало хотели говорить. Но я считаю, что про это надо знать и помнить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ааво МООР, пенсионер: - Четыре поколения помню, но конечно, не очень много. В сталинское время родственники мало хотели рассказывать, много моих родных попали в ГУЛАГ и долгие годы избегали разговоров об этом.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья БАЛУЕВА, медсестра: - Три поколения по папиной линии, четыре по маминой. Обо всем рассказывали мои родители, я всегда живо интересовалась семейными историями. За десятилетия столько изменилось Как они справлялись в то время? Конечно же, все, что знаю и помню, передаю своим детям.