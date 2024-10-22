ОДИН ВОПРОС Какие требования может предъявлять работодатель к внешнему виду сотрудника?

- Работодатель может определить требования к внешнему виду работника в трудовом договоре, правилах трудового распорядка или других внутренних документах. Правила должны быть общими, например, может быть оговорено, что внешний вид работника должен быть опрятным и корректным. Более конкретные требования могут быть установлены в тех областях, где необходимо соблюдать гигиенические требования, например, при производстве и обработке пищевых продуктов или в медицинской сфере. Работодатель может установить более строгие правила в отношении внешнего вида и одежды, если они связаны с требованиями безопасности труда.