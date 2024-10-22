Работодатели часто устанавливают требования к внешнему виду сотрудников.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие требования может предъявлять работодатель к внешнему виду сотрудника?
Юрист-консультант Инспекции труда Хели Оявеэ:
- Работодатель может определить требования к внешнему виду работника в трудовом договоре, правилах трудового распорядка или других внутренних документах. Правила должны быть общими, например, может быть оговорено, что внешний вид работника должен быть опрятным и корректным. Более конкретные требования могут быть установлены в тех областях, где необходимо соблюдать гигиенические требования, например, при производстве и обработке пищевых продуктов или в медицинской сфере. Работодатель может установить более строгие правила в отношении внешнего вида и одежды, если они связаны с требованиями безопасности труда.
Сотрудник при исполнении своих обязанностей должен помнить, что он является представителем компании, поэтому его внешний вид не должен отвлекать внимание от его обязанностей. Это значит, что спортивная одежда, откровенная одежда и крупные украшения неуместны.
Работодатель не вправе требовать от сотрудников соблюдения гендерных норм. Например, работник имеет право выбирать, носить ли ему юбку или брюки, иметь длинные или короткие волосы. Если работодатель настаивает на ношении юбки, сотрудница все же имеет право выбрать брюки, и наоборот.