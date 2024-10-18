Опрос: 22% жителей Эстонии отправится нынешней осенью отдыхать за рубеж

В некоторой степени путешественникам помогает и Европейская карта медицинского страхования, но она не покрывает всех расходов в случае непредвиденной болезни или несчастного случая, таких как визиты к врачу, транспортные расходы на дорогу к врачу или обратно, услуги специалистов и т. д. Поэтому менеджер по продуктам и рекомендует пользоваться страхованием поездки даже при поездке только в соседние страны: «Например, если ущерб, связанный с повреждением багажа или путешествия, может измеряться сотнями или тысячами евро, то медицинские услуги иногда стоят десятки тысяч евро и более».

При сравнении с соседями по Балтии мы видим, что больше всего путешествуют латыши. В то же время, по сравнению с прошлым годом, интерес к путешествиям сократился как у латышей, так и у эстонцев. Если прошлой осенью на отдых за рубеж отправился каждый четвертый житель Эстонии, то в этом году это делает каждый пятый. В прошлом году за рубежом отдыхал каждый третий латыш, а в этом году – каждый четвертый. Среди жителей Литвы интерес к путешествиям остался на прежнем уровне, в этом году также за рубежом отдыхает каждый пятый.