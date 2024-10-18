Куда пойти в Ида-Вирумаа в пятницу, 18 октября

КУЛЬТУРА

* В Нарве в Доме народов в 18.00 в рамках Недели народных домов - концерт "Meie rikkus" / "Наше богатство".

* В Нарве - фестиваль "iDeeJazz": в Нарвской ратуше в 18.00 - Magalí Sare i Manel Fortià (Испания); в Нарвском колледже ТУ в 19.30 - "The Lembit Saarsalu Quartet", в 21.00 - "Mathei Florea NewGrounds" (Эстония / Германия). Информация: ideejazz.ee/narva/.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Красавица и чудовище", танцевальное представление театра танца "Полли" (Таллинн).

СПОРТ

* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - "Sillamäe gümnaasium".

РАЗНОЕ

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 14.00 - конференция "Soome-ugri rahvad ja Kirde-Eesti" / "Финно-угорские народы и северо-восточная Эстония". Выступают: академик Карл Паюсалу (Тартуский университет) - доклад "Языковое формирование северо-востока Эстонии", историк Валло Реймаа - "Следы води в археологических древностях Ида-Вирумаа", культурный антрополог Мадис Туудер - "Поселениях финнов-ингерманландцев и ижорцев в Ингерманландии в 17-21-м веках", руководитель Ийзакуского приходского музея Мари Раап - "Образ полуверников в прессе и традиции", председатель правления Кодавереского фольклорного центра, доктор философии Эрго-Харт Вястрик - "Как возродить кодавереский язык и фольклорную культуру региона? Опыт Кодавереского фольклорного центра". Бесплатно.

* В Пагариском общественном доме в 20.00 - осенний праздник "Meie inimesed" / "Наши люди". Выступает "Kauksi bänd". Билеты предварительно - 7 евро, в праздничный вечер - 10 евро. Бронирование столиков и информация: тел. 505 6024, aire.oras@alutagusevald.ee.