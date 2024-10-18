Жители Эстонии будут по-прежнему получать SOS-оповещения и на русском языке

Об этом Rus.ERR сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA).

Например, рассылка SMS-сообщений через EE-Alarm, когда в некой критической ситуации нужно оповестить всех об опасности и дать указания, как действовать. Это касается любой кризисной коммуникации. "Уведомления на нескольких языках необходимы, чтобы более эффективно доносить самую важную информацию людей с разным языковом бэкграундом и избежать недопониманий", – отметили в полиции.

Ранее Rus.ERR писал, что после жалобы в Языковой департамент человека, недовольного уведомлением на трех языках, PPA откажется от русского языка в рассылке автоматических ответов.

Изменение, о котором идет речь, касается автоматической рассылки писем, не имеющих критического значения. В этих уведомлениях содержится информация о документах, удостоверяющих личность, таких как паспорт Эстонской Республики, ID-карта и карта вида на жительство. Например, о том, что заявление человека, желающего получить новый документ, принято в работу, или же что документ готов, и его можно забрать, пояснила пресс-служба ведомства.

Сообщения о паспортах и ID-картах впоследствии будет рассылаться только на эстонском языке, поскольку этими документами владеют граждане Эстонии.

Уведомления, в которых говорится о картах вида на жительство, будут в дальнейшем рассылаться на эстонском и английском языках. Ими владеют граждане самых разных стран, поэтому принято решение оставить рассылку на английском языке, который является универсальным международным языком.